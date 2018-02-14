Новый фонд доктора Лизы откроется в день ее рождения 20 февраля

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Новый фонд Елизаветы Глинки, погибшей в декабре 2016 года, начнет работу в день ее рождения 20 февраля, сообщила заместитель главного редактора "Известий" Александра Красногородская, которая, по информации РИА Новости, согласилась войти в попечительский совет нового фонда.
"Буквально на днях открывается новый фонд доктора Лизы, который основали муж Елизаветы Петровны Глеб Глебович и Наташа Авилова – ее верная помощница и воспитанница", — написала Красногородская в Facebook.
Она отметила, что несмотря на то что работа только запускается, "по традиции – по традиции еще доктора Лизы – в свой день рождения она обычно помогала нуждающимся, и в этом году 20 февраля сотрудники нового фонда доктора Лизы отправятся в социальный приют для бездомных в Люблине, который носит имя Елизаветы Глинки".
С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. В конце мая 2017 года фонд официально сменил название на "Справедливая помощь доктора Лизы".