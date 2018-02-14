Новый фонд доктора Лизы откроется в день ее рождения 20 февраля

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Новый фонд Елизаветы Глинки, погибшей в декабре 2016 года, начнет работу в день ее рождения 20 февраля, сообщила заместитель главного редактора "Известий" Александра Красногородская, которая, по информации РИА Новости, согласилась войти в попечительский совет нового фонда.

Фонд, как стало известно РИА Новости, создаётся при участии супруга Елизаветы Глинки Глеба Глинки, ее соратницы Натальи Авиловой и врача-реаниматолога Александра Парфенова, который при жизни доктора Лизы в течение десяти лет был президентом основанного ей фонда. Одним из попечителей нового фонда, по информации агентства, станет директор благотворительного фонда "Жизнь как чудо" Анастасия Черепанова.

"Буквально на днях открывается новый фонд доктора Лизы, который основали муж Елизаветы Петровны Глеб Глебович и Наташа Авилова – ее верная помощница и воспитанница", — написала Красногородская в Facebook.

Она отметила, что несмотря на то что работа только запускается, "по традиции – по традиции еще доктора Лизы – в свой день рождения она обычно помогала нуждающимся, и в этом году 20 февраля сотрудники нового фонда доктора Лизы отправятся в социальный приют для бездомных в Люблине, который носит имя Елизаветы Глинки".

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. В конце мая 2017 года фонд официально сменил название на "Справедливая помощь доктора Лизы".