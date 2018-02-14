Госдума может в пятницу рассмотреть законопроект о повышении МРОТ с мая

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Госдума в пятницу, 16 февраля, может рассмотреть в третьем чтении президентский законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия" со ссылкой на первого зампреда ГД, члена фракции ЕР Александра Жукова по итогам заседания Совета Госдумы, который состоялся в среду.

"Государственная дума может рассмотреть 16 февраля в третьем чтении президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года" — сказал Жуков.

По его словам, законопроект будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании в четверг.

"В пятницу, вероятно, он пойдет в третьем чтении", — отметил Жуков.