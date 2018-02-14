На форуме в Сочи представили онлайн-платформу для молодых предпринимателей

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В рамках Дня молодежного предпринимательства российского инвестиционного форума "Сочи-2018" была представлена концепция проекта "Мастера России" — образовательной онлайн-платформы для молодых предпринимателей, разрабатываемой фондом поддержки творческих индустрий "Креативные практики" в партнерстве с ПАО "Газпром нефть".

Как говорится в сообщении пресс-службы форума, новая платформа не только сможет объединить молодых бизнесменов, но и станет площадкой для обучения нового поколения начинающих предпринимателей, позволяющей тиражировать лучшие практики во все регионы страны.

Ранее концепция формирования онлайн-сообщества активных городских предпринимателей прошла апробацию в рамках проекта "Мастера Сибири", рассказывающем о креативных, инновационных и культурных проектах из сибирских городов.

Как отметил на презентации проекта председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, именно талантливые люди и их смелые идеи становятся движущей силой экономики будущего.

"Проект "Мастера России" становится важным шагом к росту сектора креативных товаров и услуг в структуре отечественного экспорта не только на уровне страны, но и отдельных регионов. Он помогает поддерживать имидж России как страны, создающей перспективные и конкурентоспособные продукты", — добавил Кудрин.

Как заявляют авторы проекта, данная платформа позволит начинающим бизнесменам со всей страны бесплатно и в удобное время пройти дистанционные образовательные курсы, рассказать о своих инициативах и получить консультации экспертов-практиков. В настоящий момент на сайте проекта запущено социологическое исследование.