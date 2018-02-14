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Общество

Путин поручил подготовить проект о выдаче школьникам грантов

19:0014.02.2018
(обновлено: 20:17 14.02.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с участниками первого Всероссийского форума Наставник. 14 февраля 2018Владимир Путин во время встречи с участниками первого Всероссийского форума Наставник. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать проект по профориентации и выдаче грантов для школьников 6-10 классов, стоимость которого составит один миллиард рублей в год.

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"У меня есть мысль создать еще один проект для совсем молодых наших граждан, старших школьников — от 6 до 10 классов, можно разные названия (определить), скажем так, "Билет в будущее" можно будет назвать. Разделить на три этапа работу", — рассказал Путин на встрече с участниками Всероссийского форума "Наставник".

Он пояснил, что на первом этапе школьники могли бы обозначить свой профессиональный интерес на местном уровне, затем принять участие в работе по разным центрам компетенции, а после получить специальный грант для приобретения практических профессиональных навыков уже в крупных компаниях.

Дети на занятии в школе. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Мы посчитали, это будет стоить примерно миллиард рублей. Мы эти деньги найдем. Попрошу правительство подготовить, оформить это все в постановлении правительства. В ближайшее время это будет сделано", — сказал он.

По словам главы государства, работу над профессиональной ориентацией необходимо начинать именно в школах. "Нужно подумать над решением вопроса о ранней профориентации, потому что именно в это время закладывается интерес к конкретному виду деятельности. Думаю, что мы сделаем это достаточно широко", — отметил Путин.

Он также добавил, что эту работу можно проводить в рамках Международного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Terekhov_73
На первом этапе, можно было бы перетрясти всю систему образования в РФ и разгрузить детей от избытка иностранных языков и всяких там доп развивашек эстетических в сторону математики, физики и химии.
Вместо теперешей системы объединенных дошкольно-школьных конгломератов, создать в городах специализированные школы с усиленным изучением все той жен математики, химии, физики и биологии - на которых стоят все инженерно-технические и биологические профессии. С введением навыков работы на современном оборудовании, а не времен наших дедов.
В конце концов, вернуть в страну не теперешнюю систему недообразованности - бакалавриата и не пойми каких колледжей, а строгую ориентированную на конечный результат систему средне технических и профессионально-технических училищ и высшую школу.
20:46
14.02.2018
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mr.suslov
Прошла зима, настало лето, спасибо ........... за это.
20:20
14.02.2018
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Неистовый Одобрямс
А будут давать грант , например, для получения профессии председателя правления государственного банка?
19:15
14.02.2018
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