Путин поручил подготовить проект о выдаче школьникам грантов

НОВО-ОГАРЕВО, 14 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать проект по профориентации и выдаче грантов для школьников 6-10 классов, стоимость которого составит один миллиард рублей в год.

"У меня есть мысль создать еще один проект для совсем молодых наших граждан, старших школьников — от 6 до 10 классов, можно разные названия (определить), скажем так, "Билет в будущее" можно будет назвать. Разделить на три этапа работу", — рассказал Путин на встрече с участниками Всероссийского форума "Наставник".

Он пояснил, что на первом этапе школьники могли бы обозначить свой профессиональный интерес на местном уровне, затем принять участие в работе по разным центрам компетенции, а после получить специальный грант для приобретения практических профессиональных навыков уже в крупных компаниях.

"Мы посчитали, это будет стоить примерно миллиард рублей. Мы эти деньги найдем. Попрошу правительство подготовить, оформить это все в постановлении правительства. В ближайшее время это будет сделано", — сказал он.

По словам главы государства, работу над профессиональной ориентацией необходимо начинать именно в школах. "Нужно подумать над решением вопроса о ранней профориентации, потому что именно в это время закладывается интерес к конкретному виду деятельности. Думаю, что мы сделаем это достаточно широко", — отметил Путин.

Он также добавил, что эту работу можно проводить в рамках Международного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills.