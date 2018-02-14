В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечь ребенка от скарлатины

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Чтобы не заразиться скарлатиной, дети должны носить защитные медицинские маски, мыть руки с мылом и, желательно, промывать нос антисептическими растворами, рассказала РИА Новости консультант по лабораторной медицине центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Надежда Колясникова в связи с ростом числа заболеваний скарлатиной в Великобритании.

Ранее в среду Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости скарлатиной в Великобритании. За последние три недели число заболевших выросло вдвое, только за одни выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано 735 случаев скарлатины. Инфекция чаще всего поражает детей в возрасте от двух до восьми лет.

"Ношение масок и мытье рук с мылом является фундаментальным для защиты от инфекции. Нужно помнить также о том, что заболевание передается, в том числе, контактным путем: игрушки, инфицированная пища. Соответственно, необходимо обрабатывать игрушки и другие предметы антисептическими препаратами и мыть руки с мылом, — пояснила собеседница агентства.

Консультант также отметила, что специфических мер профилактики инфекции, таких как вакцинация, не существует, и обратила внимание на вероятность заражения воздушно-капельным путем при несоблюдении соответствующих рекомендаций. "Поскольку возбудитель передается и воздушно-капельным путем – при чихании и кашле, — то необходимо промывать нос специальными антисептическими растворами один-два раза в день, можно также добавить промывание горла", — добавила она.

По словам эксперта, возможны случаи, когда инфекция уже успела проникнуть в организм, но ребенок не замечает никаких симптомов. Для исключения риска развития инфекции необходимо как минимум в течение пяти-семи дней после возвращения из поездки продолжать промывать нос и полоскать горло, отметила врач.

Кроме того, Колясникова посоветовала родителям заранее позаботиться об иммунитете детей и обеспечить их здоровым полноценным питанием, правильным режимом сна и отдыха, а также проведением процедур закаливания. Это поможет укрепить организм и избежать его повышенной восприимчивости к скарлатине и другим инфекциям.