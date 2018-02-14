Король Саудовской Аравии выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148

Участники акции памяти о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье

Участники акции памяти о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148, сообщает пресс-служба Кремля.

"Король Саудовской Аравии выразил соболезнования в связи с произошедшей 11 февраля авиакатастрофой", — говорится в сообщении.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.