Пятеро молодых тамбовчан получат федеральные гранты на 1,25 млн рублей

ТАМБОВ, 14 фев — РИА Новости. Пятеро молодых тамбовчан вошли в число победителей всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц, итоги которого подвело Федеральное агентство по делам молодёжи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Заявки на участие в конкурсе подали 7809 человек из 85 субъектов РФ, в том числе порядка 40 заявок пришло от Тамбовской области. Участники конкурса представили социально значимые инициативы по шести направлениям. Это межнациональное и межрелигиозное взаимодействие, поддержка творческой молодежи, поддержка волонтерских, добровольческих и студенческих инициатив, карьера и самоуправление, вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития.

"Среди победителей от Тамбовской области — школьники, студенты, работающая молодежь. Трое молодых тамбовчан получили гранты по 300 тысяч рублей. Это Александр Объедков, (Никифоровская СОШ №2) с проектом "Тепло сердец", аспирант Мичуринского ГАУ Андрей Гончаров с проектом "Всероссийская школа волонтеров "Триумф", студентка того же вуза Екатерина Архипова с проектом "Молодежь села может больше".

Студент ТГУ имени Г.Р. Державина Анатолий Поуэсов, представивший проект "Клуб Семья: примирение поколений", выиграл грант на сумму 200 тысяч рублей. А проект "Привет, я тоже из России" молодого учителя Платоновской СОШ Анастасии Хвастуновой получил 150 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в этом году на реализацию социально значимых проектов тамбовская молодёжь получит и региональную поддержку. С такой инициативой выступил тамбовский губернатор Александр Никитин.

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