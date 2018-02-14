Пятеро молодых тамбовчан получат федеральные гранты на 1,25 млн рублей

ТАМБОВ, 14 фев — РИА Новости. Пятеро молодых тамбовчан вошли в число победителей всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц, итоги которого подвело Федеральное агентство по делам молодёжи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Среди победителей от Тамбовской области — школьники, студенты, работающая молодежь. Трое молодых тамбовчан получили гранты по 300 тысяч рублей. Это Александр Объедков, (Никифоровская СОШ №2) с проектом "Тепло сердец", аспирант Мичуринского ГАУ Андрей Гончаров с проектом "Всероссийская школа волонтеров "Триумф", студентка того же вуза Екатерина Архипова с проектом "Молодежь села может больше".
Студент ТГУ имени Г.Р. Державина Анатолий Поуэсов, представивший проект "Клуб Семья: примирение поколений", выиграл грант на сумму 200 тысяч рублей. А проект "Привет, я тоже из России" молодого учителя Платоновской СОШ Анастасии Хвастуновой получил 150 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что в этом году на реализацию социально значимых проектов тамбовская молодёжь получит и региональную поддержку. С такой инициативой выступил тамбовский губернатор Александр Никитин.