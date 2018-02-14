В Краснодаре произошло массовое отключение света

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массовом отключении света в Краснодаре, для решения проблемы поручено создать оперативный штаб. Как сообщила администрация города, отключение затронуло две высоковольтные линии, снабжающие восточную часть города, электроснабжение жилого сектора и социальных объектов постепенно восстанавливается по резервным линиям.

В Краснодаре — массовое отключение света. Поручил своему первому заму Алексеенко совместно с городом создать оперштаб для решения проблемы. Сегодня работаем в Сочи, но держим постоянную связь. Энергетики и экстренные службы переведены в усиленный режим. #пишусам — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 14 февраля 2018 г.

Кондратьев также сообщил, что дал поручение в приоритетном порядке восстановить электроснабжение на всех социальных объектах Краснодара до конца дня. "Сейчас они все (соцобъекты — ред.) переведены на резервное питание. В течение суток должны быть ликвидированы все последствия ситуации и полностью восстановлена подача энергии", — добавил он.

На официальном портале администрации Краснодара сообщается, что с 14.30 мск среды в столице Кубани произошло аварийное отключение электроэнергии в жилых домах и объектах инфраструктуры. Наибольшее число отключений произошло из-за аварийной ситуации на Краснодарской ТЭЦ.

Со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу также сообщается, что сейчас энергетики "Лукойл-Кубаньэнерго" устраняют аварийную ситуацию на двух генерирующих блоках Краснодарской ТЭЦ, одновременно специалисты "Кубаньэнерго" подключают к электроснабжению жилые дома и объекты социальной инфраструктуры через резервные линии.

Отмечается, что аварийное отключение электроэнергии затронуло две высоковольтные линии 110 киловольт, принадлежащие "Лукойл-Кубаньэнерго" и снабжающие жилые дома в восточной части города. В настоящее время электроснабжение жилого сектора и социальных объектов поэтапно восстанавливается по резервным линиям.

Отключения затронули подстанции: Северо-Восточная, Пашковская, Юго-Восточная, Аэропорт, Кислородный завод, ОБД, ХБК, Восточная, Центральная и Путевая.