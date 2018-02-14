Госдума отклонила законопроект о почасовом МРОТ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект депутатов фракции "Справедливой России" об установлении почасового минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 100 рублей.

Документ был включен фракцией в перечень законопроектов, подлежащих приоритетному рассмотрению в период весенней сессии 2018 года.

"Законопроект отклоняется", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам голосования.

Помимо установления почасового МРОТ в размере 100 рублей законопроектом предлагалось предусмотреть введение повышающих коэффициентов по территориальному, отраслевому и профессиональному критериям. Предполагалось, что они будут устанавливаться правительством РФ.

Также предлагалось ввести два разных минимальных размера оплаты труда. Один — для исчисления оплаты труда работника (почасовой), и второй — для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, для иных целей обязательного социального страхования (не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по РФ).

Ранее сообщалось, что Госдума может до конца этой недели рассмотреть во втором и третьем чтениях президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.