Профильный комитет ГД отклонил поправку Жириновского о повышении МРОТ

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и социальной политике не поддержал поправку лидера ЛДПР Владимира Жириновского, предполагавшую повышение размера минимальной оплаты труда до 20 тысяч рублей.

Поправка была внесена к одобренному ранее в первом чтении президентскому законопроекту о повышении МРОТ с 1 мая до уровня прожиточного минимума. Планируется, что в четверг законопроект будет рассмотрен во втором чтении.

"Поправка рекомендована к отклонению", — сказал глава комитета Ярослав Нилов (ЛДПР) по итогам обсуждения и добавил, что других поправок не поступало.

Документ предлагает установить МРОТ с 1 мая 2018 года в сумме 11.163 рубля в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке, реализация его положений коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, суммарные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений — 7,5 миллиарда рублей, а региональных и муниципальных — 31,8 миллиарда.

Потребность в дополнительных средствах на повышение заработной платы при увеличении МРОТ в реальном секторе экономики в 2018 году составит 22,7 миллиарда рублей. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему Федерации в виде страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.