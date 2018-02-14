Свыше 96,5 тысячи блинов съели гости "Московской Масленицы" за первые дни

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Более 96,5 тысяч блинов отведали гости общегородского столичного фестиваля "Московская Масленица" за первые дни, наиболее популярными стали блины "Васаби" с креветками, "Свекольные" блины и "Шоколадные", сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в среду.

"Гости приобрели больше 96,5 тысяч блинов, выпили 26 тысяч литров чая", — рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, слова которого приводят в оргкомитете.

Он отметил, что самыми популярными у посетителей фестивальных площадок стали блины "Яблоко и карамель", "Васаби" с креветками, "Боярские", "Свекольные", "Шоколадные" и "Малиновые".

Фестиваль "Московская Масленица" стартовал в столице 9 февраля и продлится до 18 февраля. В этом году на нем представлена продукция из 22 регионов России, а культурная программа включает свыше 3 тысяч различных мероприятий: более 490 масленичных игр и забав, 612 интерактивных, театральных и музыкальных представлений, порядка 2 тысяч мастер-классов. Одна из особенностей фестиваля в этом году – насыщенная театральная программа. В ней участвуют около 30 театральных коллективов, в числе которых семь национальных театров из регионов России (Якутии, Чувашии, Марий Эл). В фестивальном меню представлено более 170 видов блинов — блины на черемуховой, гречишной, кедровой, рисовой муке, блины с рыбой, икрой, вареньем из морошки и лепестков роз.

"Московская Масленица" проводится в формате общегородского фестиваля во второй раз. В этом году количество площадок увеличилось с 14 до 25, они расположены во всех округах столицы.