Матвиенко призвала ввести новые требования к владельцам авиакомпаний

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Необходимо, чтобы за состояние самолетов, их обслуживание и подготовку пилотов нёс ответственность не только менеджмент авиакомпаний, но и их собственники, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"И к крупным, и к мелким собственникам авиакомпаний одинаковые требования безопасности. Может быть, необходимо ввести новые требования к собственникам, чтобы и они неукоснительно выполняли эти требования", — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о возможных причинах катастрофы Ан-148.

По словам спикера, недопустимой является ситуация, когда собственник авиакомпании "сам живет за рубежом и не контролирует ее работу". Матвиенко считает это возмутительным, поскольку "авиакомпания — это не торговая палатка".

При этом она выступила против "искусственного" сокращения числа российских авиакомпаний, поскольку это, убеждена спикер, приведёт к неоправданной монополии на авиарынке, росту цен на авиабилеты и ухудшению качества перевозок.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.