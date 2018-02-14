На портале госуслуг появится кнопка "обратиться в прокуратуру"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Написать обращение в Генпрокуратуру можно будет через Единый портал госуслуг, сообщил официальный представитель надзорного ведомства РФ Александр Куренной.

"В скором, я надеюсь, времени, на портале госуслуг, появится отдельная кнопка "обратиться в прокуратуру". Это на самом деле и удобно (для граждан), и важно для нас", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он пояснил, что сейчас не каждое сообщение, которое приходит в прокуратуру, возможно верифицировать, а анонимки зачастую могут содержать "ни грамма истины". По словам представителя ведомства, несмотря на то, что прокуроры проверяют все обращения, в том числе и анонимные, им гораздо удобнее работать с верифицированными обращениями: и ответ удобно отправить, и писать заведомо ложную информацию под своим именем человек вряд ли станет.