ФАС возбудила дело против белгородских властей за передачу земель без торга

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении администрации губернатора Белгородской области за передачу земельных участков без проведения торгов, сообщается на сайте службы.

"ФАС России возбудила дело в отношении администрации губернатора Белгородской области, администрации Губкинского городского округа Белгородской области, АО "Белгородский земельный фонд", ООО "Ямская степь" и ООО "Агрофирма "Красненская"", — говорится в сообщении.

Служба подозревает, что администрация губернатора, администрация округа, земельный фонд и компании договорились о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и частной собственности в Белгородской области, компании "Ямская степь" и агрофирме "Красненская" без проведения торгов.

Поясняется, что в ходе расследования ведомство установило, что участки областных земель, находящиеся в государственной собственности, были объединены с небольшими земельными участками, принадлежащими физическим лицам, связанным с этими компаниями.

"Вероятно, таким образом, в целях обхода действующего законодательства земельные участки были переданы этим компаниям без проведения торгов, что могло ограничить в правах другие компании, претендовавшие на эти земли", — отмечает служба.