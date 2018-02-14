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Общество

Жириновский предложил запретить экипажам самолетов летать чаще раза в сутки

Сюжет:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (289)
14:2114.02.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСотрудник МЧС России на месте крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 12 февраля 2018Сотрудник МЧС России на месте крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 12 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский после крушения Ан-148 в Подмосковье предложил ввести жесткую инструкцию для экипажа самолетов гражданской авиации, которая предусматривает обязательный возврат борта в аэропорт вылета при технических неполадках, а также ограничивает количество полетов в сутки до одного и запрещает ночные полеты.

Место крушения Ан-148 в Московской области. 12 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Зону поиска в районе падения Ан-148 расширили до 50 гектаров

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

"Жесткая инструкция: любое отклонение любого датчика — разворачивайте самолет немедленно на посадку. Этого не было, вот они (экипаж Ан-148) приняли самостоятельное решение. Доурегулируем вот это страшное событие. Ничего же нет", — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы в среду.

Место крушения Ан-148 в Московской области. 12 февраля 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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На месте крушения АН-148 обнаружили около двух тысяч обломков самолета

"Почему летчики чаще принимают решение лететь дальше? Деньги. Количество рейсов — это его зарплата. И здесь этот самолет уже, по-моему, за сутки делал четвертый рейс по часу или два… Во-первых, усталость летчика. Во-вторых, усталость двигателя. Должно быть второе правило, не только возврат самолета в аэропорт взлета, но и резко ограничить нахождение экипажа в пути. Я бы сделал в сутки один рейс, даже если один час рейс", — добавил он.

Жириновский считает, что зарплата пилотов из-за сокращения количества рейсов может стать меньше, зато будет повышена безопасность пассажиров самолетов. "Не летайте ночью. Запретите ночью полет… Я думаю, появится новый министр транспорта и появится новое министерство – министерство гражданской авиации. Нельзя в одно министерство загнать весь транспорт страны", — добавил он.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Крушение самолета в Подмосковье
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Крушение самолета в Подмосковье
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Cicicipi
А работать чопам не сутки через двое, как повсеместно, вместо, как по кзоту, сутки через трое, он не предложил? А надо бы соблюдать и нагибать работодателей.
14:24
14.02.2018
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