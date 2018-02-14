Жириновский предложил запретить экипажам самолетов летать чаще раза в сутки

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский после крушения Ан-148 в Подмосковье предложил ввести жесткую инструкцию для экипажа самолетов гражданской авиации, которая предусматривает обязательный возврат борта в аэропорт вылета при технических неполадках, а также ограничивает количество полетов в сутки до одного и запрещает ночные полеты.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

"Жесткая инструкция: любое отклонение любого датчика — разворачивайте самолет немедленно на посадку. Этого не было, вот они (экипаж Ан-148) приняли самостоятельное решение. Доурегулируем вот это страшное событие. Ничего же нет", — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы в среду.

"Почему летчики чаще принимают решение лететь дальше? Деньги. Количество рейсов — это его зарплата. И здесь этот самолет уже, по-моему, за сутки делал четвертый рейс по часу или два… Во-первых, усталость летчика. Во-вторых, усталость двигателя. Должно быть второе правило, не только возврат самолета в аэропорт взлета, но и резко ограничить нахождение экипажа в пути. Я бы сделал в сутки один рейс, даже если один час рейс", — добавил он.

Жириновский считает, что зарплата пилотов из-за сокращения количества рейсов может стать меньше, зато будет повышена безопасность пассажиров самолетов. "Не летайте ночью. Запретите ночью полет… Я думаю, появится новый министр транспорта и появится новое министерство – министерство гражданской авиации. Нельзя в одно министерство загнать весь транспорт страны", — добавил он.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").