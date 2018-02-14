Педофилы должны получать пожизненное, считает юрист

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Законопроект, устанавливающий пожизненное наказание для педофилов, уголовной системе необходим, поскольку у таких преступников рецидивы — ситуация обычная, но провести его не получится, рассказал РИА Новости юрист Сергей Воронцов.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая заявила, что что законопроект, устанавливающий пожизненное наказание для педофилов, будет внесён в Госдуму в среду.

"Инициатива правильная и, можно сказать, актуальная. Сейчас педофилы — это люди, которые, отсидев небольшие сроки и зачастую выйдя по УДО, чаще всего вновь занимаются растлением малолетних. Они рецидивисты – посмотрите статистику. Но вот пройдет ли такой законопроект? Вряд ли. Судебная система пытается изобразить гуманность, а согласно этому тезису, за такое преступление человека навсегда запирать в тюрьме нельзя. Поэтому инициатива провалится", — отметил юрист.

По его словам, даже сейчас большую часть обвинений в педофилии доказать не получается. Адвокаты обвиняемых разваливают дела, поскольку детские показания зачастую сбивчивые и неправдоподобные. Когда будет решаться вопрос о пожизненном заключении, суды еще пристальней будут искать ошибки в позиции обвинения, которых, зачастую, и так много.

"Может и будет такое наказание, но наказуемых будут единицы. Только тех, кого с поличным взяли", — добавил юрист.