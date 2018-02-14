Главу МВД попросили проверить сотрудников МАДИ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и вице-спикер ГД Игорь Лебедев обратились к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой организовать проверку профпригодности сотрудников Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), сообщили в пресс-службе фракции ЛДПР.

Помимо этого, письмо содержит просьбу поставить вопрос об изъятии переданных правительству Москвы полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях.

"Просим Вас <…> провести проверку профпригодности сотрудников указанного ведомства и поставить вопрос об изъятии переданных правительству Москвы полномочий", — говорится в письме депутатов главе МВД.

В обращении также приводятся примеры агрессивного поведения работников инспекции по отношению к автомобилистам, по которым были вынесены соответствующие решения ГП России и прокуратуры Москвы.