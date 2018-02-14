Роскомнадзор оценит качество связи в городах ЧМ-2018

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой в апреле начнет оценивать качество связи в городах проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, чтобы в случае необходимости операторы успели исправиться, сообщило ведомство.

"Во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой проведет замеры качества услуг сотовых операторов во всех 11 городах проведения матчей. В ходе оценочных мероприятий, которые пройдут с апреля по июль, будет проверяться качество голосового соединения, скорость передачи SMS-сообщений, скорость приема-передачи данных через сеть оператора связи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что измерениями будут охвачены территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, офисов FIFA, гостиниц, тренировочных баз, стадионов, а также маршруты движения транспорта гостей и участников чемпионата.

"Результаты тестирования позволят операторам связи в случае необходимости своевременно улучшить качество предоставления услуг связи, тем самым обеспечив качественную коммуникационную среду для гостей и участников международных соревнований", — рассчитывает Роскомнадзор.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.