В Минобрнауки подтвердили подготовку реформы среднего профобразования

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Минобрнауки подтвердило подготовку реформы среднего профессионального образования в России, которая предполагает создание на базе колледжей центров профессиональной мобильности.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минобрнауки готовит масштабную реформу техникумов и колледжей. По сведениям издания, проект стратегии развития профессионального образования в России уже находится в высокой степени готовности и предполагает создание на базе колледжей региональных центров профессиональной мобильности. Предполагается, что такие центры будут ориентированы не только на выпускников школ, но и на непрерывное образование взрослых.

В пресс-службе министерства утвердительно ответили на вопрос РИА Новости о подготовке такой реформы.