Исламская академия в Татарстане хочет стать ведущим мусульманским вузом СНГ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Болгарская исламская академия в Татарстане намерена стать ведущим мусульманским вузом СНГ, укрепляя вероучение для противодействия экстремизму и терроризму, заявил РИА Новости председатель совета учредителей академии Камиль Исхаков.

"Главная наша задача — чтобы академия в скором будущем стала центром традиционного исламского образования на постсоветском пространстве. Мы именно на это направляем все свои усилия: и по подбору программ, и утверждению постулатов", — сказал Исхаков.

По его словам, проводимые в академии международные конференции помогают укреплять традиционный ислам для противодействия экстремизму и терроризму ИГ* (запрещена в РФ) и других террористических организаций.

В частности, более ста ученых и богословов со всей России, стран СНГ и десяти стран дальнего зарубежья приехали в Татарстан на международную конференцию "Болгарские чтения — 2018": "Богословское наследие мусульманских народов России". Кроме того, в среду в академии открылась конференция "Издание фетв в современном мире: вызовы и перспективы".

"Мы открыли новую страницу своей истории, которая должна будет иметь дальнейшее продолжение — новые "Болгарские чтения". Мы хотим, чтобы ты добрые корни, которые у нас есть и были общепризнаны в мире, у нас возрождались и порождали новых ученых-богословов, которые прославили эту землю", — добавил Исхаков.

Болгарская исламская академия является крупнейшим в России центром подготовки деятелей ислама. Она создана по поручению президента России Владимира Путина и открылась 4 сентября 2017 года в городе Болгар (Татарстан). Студенты в академии обучаются по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение", обучение бесплатное, студенты получают стипендию, базовая ставка которой составляет 3 тысячи рублей в месяц.

*Террористическая организация, запрещенная в России