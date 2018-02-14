Собянин назвал решение о проведении "референдумов" правом школ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал решение о проведении "школьных референдумов" в столице правом управляющих советов учебных заведений.

Ранее председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов высказал озабоченность по поводу проведения школьных референдумов в день президентских выборов. По мнению общественника, организаторы "школьных референдумов", "пытаются "прицепиться" к федеральным выборам для того, чтобы решить задачи, которые они не могут решить в обычное время". Он также обратился к мэру с просьбой занять позицию по этому вопросу и не допускать административного вмешательства в организацию этих "референдумов".

"Я на заседании Общественной палаты уже говорил, что школьные референдумы вряд ли могут повлиять на явку. Скорее, наоборот, явка на выборы позволит более активно провести референдумы. Если кто-то из управляющих советов школ и принял такое решение, в конце концов, это их право", — говорится в сообщении Собянина, опубликованном на его персональном сайте.

Он отметил, что это никоим образом не должно мешать работе избирательных участков. "Во-вторых, никаких административных команд по поводу массовых референдумов быть не должно", — добавил столичный градоначальник.

Выборы президента России назначены на 18 марта, в этот же день пройдут различные опросы населения и так называемые "школьные референдумы". На эти "референдумы" будут выноситься не более четырех актуальных вопросов, например о школьной форме, каникулах или расписании. Голосовать на них смогут родители и учащиеся от 14 лет.