Улицу в Новосибирске хотят назвать в честь погибшего в Сирии летчика

НОВОСИБИРСК, 14 фев – РИА Новости. Строительный комитет законодательного собрания Новосибирской области решил подготовить обращение в мэрию областного центра о том, чтобы одну из улиц города назвать в честь погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, сообщил РИА Новости в среду представитель парламента.
В парламенте пояснили, что предложение от депутатов будет официально оформлено и направлено в мэрию Новосибирска, которая уполномочена принимать такие решения.
Ранее с аналогичной инициативой в Санкт-Петербурге выступил глава муниципального образования "Купчино" Михаил Черепанов, предложив назвать сквер во Фрунзенском районе города в честь летчика Филипова. Кроме того, по информации главы муниципального образования Симферопольский район — председателя Симферопольского районного совета Михаил Макеев, одну из новых улиц в поселке Мирное в пригороде Симферополя также назовут в честь Филипова. Также губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с инициативой назвать одну из улиц Калининграда именем погибшего.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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