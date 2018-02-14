Улицу в Новосибирске хотят назвать в честь погибшего в Сирии летчика

НОВОСИБИРСК, 14 фев – РИА Новости. Строительный комитет законодательного собрания Новосибирской области решил подготовить обращение в мэрию областного центра о том, чтобы одну из улиц города назвать в честь погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, сообщил РИА Новости в среду представитель парламента.

"Сегодня депутат Олег Сметанин обратился к членам Комитета по строительству, ЖКХ и тарифам с предложением назвать улицу, возможно, в одном из строящихся жилых массивов, в честь погибшего летчика. Предложение было поддержано", — сказал собеседник агентства.

В парламенте пояснили, что предложение от депутатов будет официально оформлено и направлено в мэрию Новосибирска, которая уполномочена принимать такие решения.

Ранее с аналогичной инициативой в Санкт-Петербурге выступил глава муниципального образования "Купчино" Михаил Черепанов, предложив назвать сквер во Фрунзенском районе города в честь летчика Филипова. Кроме того, по информации главы муниципального образования Симферопольский район — председателя Симферопольского районного совета Михаил Макеев, одну из новых улиц в поселке Мирное в пригороде Симферополя также назовут в честь Филипова. Также губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с инициативой назвать одну из улиц Калининграда именем погибшего.

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По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь. Пилота похоронили 8 февраля на Аллее славы Коминтерновского кладбища Воронежа. Майору Филипову посмертно присвоено звание Героя России.