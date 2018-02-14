МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Во фракции "Справедливая Россия" настаивают на необходимости повысить требования к авиаперевозчикам после ЧП с самолетом Ан-148 в Московской области, заявил журналистам зампред фракции Михаил Емельянов.

"Наличие множества компаний, мелких компаний не столько способствует конкуренции на этом рынке, сколько является угрозой для безопасности. Потому что маленькая компания не имеет возможности покупать качественные самолеты, качественно их обслуживать, и это приводит к трагедиям… Мы настаиваем на том, что требования к авиаперевозчикам должны быть повышены с точки зрения уставного капитала, опыта работы, наличия квалифицированного персонал и так далее", — заявил журналистам Емельянов.

По его словам, без этих мер трагедии, подобные той, что произошла в Подмосковье, продолжатся.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.