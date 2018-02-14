На конференцию клуба "Валдай" в Москве пригласили советника Асада

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, советник президента Сирии Бусейна Шаабан и заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзеддин Рамзи приглашены на ближневосточную конференцию международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщила РИА Новости пресс-секретарь клуба Мария Миклушевская.

Конференция клуба "Валдай" по теме "Россия на Ближнем Востоке: Игра на всех полях" пройдёт в Москве 19-20 февраля.

"Глава МИД Ирана, советник президента Сирии Бусейна Шаабан, замспецпосланника ООН по Сирии Рамзи Рамзи приглашены на конференцию. Ожидаем их участия", — сказала Миклушевская.

Как сообщил накануне председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, в конференции примут участие представители ведущих государств региона, также ожидается участие главы МИД РФ Сергея Лаврова.