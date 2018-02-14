Между Севастополем и Ялтой запустят судно на подводных крыльях

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Скоростные морские пассажирские перевозки планируется запустить в июне у берегов Крыма: судно на подводных крыльях начнет возить пассажиров между Севастополем и Ялтой, сообщил гендиректор компании-оператора "Морские скоростные пассажирские перевозки" Алексей Сорокин.

По его словам, решение возродить пассажирские перевозки принял концерн "Калашников" при поддержке Минпромторга и Минтранса России.

"Ориентировочный срок начала пассажирских перевозок — июнь текущего года. Первым станет маршрут Севастополь — Ялта, время в пути составит 1 час 40 минут — это быстрее, чем на автобусе и даже на автомобиле, если соблюдать ограничения скорости", — сказал Сорокин в интервью изданию Ялтинского международного экономического форума "Деловой Крым".

По словам Сорокина, тарифная система будущих перевозок находится в стадии разработки, но стоимость билетов будет максимально доступной и конкурентоспособной. Билеты можно будет купить в кассах, через онлайн-сервисы, включая мобильное приложение, а также непосредственно на борту судна.

"На первом этапе будет задействовано одно судно, выполняющее два кругорейса в день. В дальнейшем запланировано использование двух "Комет", выполняющих четыре кругорейса в день. Еще три судна будут поставлены на маршруты между курортами Краснодарского края", — подчеркнул Сорокин. Перевозить пассажиров будет судно на подводных крыльях "Комета 120М". Для пассажиров на борту предусмотрены два салона: стандартный и бизнес-класс.

"Морские скоростные пассажирские перевозки" — это недавно созданная компания-оператор пассажирских перевозок. Ее учредитель — судостроительный завод "Вымпел", который входит в концерн "Калашников". Главная задача — возобновить пассажирские перевозки на скоростных судах вдоль черноморского побережья.

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