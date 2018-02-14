МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Орджоникидзевский суд Екатеринбурга, признавший мужчиной жительницу города Юлию Савиновских и назвавший запрет на однополые браки в России причиной изъятия у нее детей, вышел за пределы своих полномочий, считает управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский.

О данном решении суда РИА Новости ранее сообщил адвокат Савиновских Алексей Бушмаков. В сентябре прошлого года женщина, у которой есть трое своих детей, написала в Facebook, что двух приемных мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Власти заявляли, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских опроверг наличие такого заболевания. Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки. Ее муж заявлял, что у приемных детей в их семье было все необходимое.

"Блог от мужского имени и удаление молочных желез не может стать основанием для "признания мужчиной", тем более странно выглядит привязка к запрету в России однополых браков в данном случае. Кроме того, под вопросом сам факт изъятия детей, так как для этого должны быть определенные основания. Суд вышел за пределы своих полномочий, так как должен был рассматриваться только вопрос о том, есть ли угроза в семье детям, надлежащим ли образом исполнялись родительские обязанности и так далее", — заявил Старинский РИА Новости.

По его словам, "в первую очередь должен быть решен вопрос о том, были ли изначально законными действия органов опеки, однако пока этого сделано не было". "Большая вероятность, что решение суда будет отменено", — считает Старинский.

Адвокат Савиновских ранее опубликовал на своей странице в Facebook скан мотивировочной части решения суда.

"Согласно положениям статьи 12 Семейного кодекса РФ, в Российской Федерации в браке могут состоять только мужчина и женщина. Регистрация однополых браков в России запрещена. Идентификация Савиновских Ю.В. себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества", — говорится в решении суда.

Орджоникидзевский суд до этого отказался вернуть Савиновских двух приемных детей, а также признать незаконным приказ управления по социальной политике района о лишении женщины статуса опекуна. Судья Свердловского областного суда позже вернул административное дело Савиновских в суд первой инстанции, однако Орджоникидзевский суд повторно отказался вернуть детей женщине.

Похожая ситуация произошла в конце прошлого года в Хакасии, где у местной жительницы изъяли семерых приемных детей из-за того, что, по мнению службы опеки, у одного из мальчиков были слишком длинные волосы. Тогда суд обязал вернуть детей приемной матери.