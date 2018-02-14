Сурков назвал "дамский популизм" свидетельством "заката" Европы

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Помощник президента России Владислав Сурков написал колонку для журнала "Русский пионер", посвященную матриархату, где рассуждает о том, почему все больше женщин сейчас занимают руководящие посты, в том числе, в политике, а также чем может обернуться развернутая на западе кампания против домогательств.

Сурков, в частности, отмечает, что политические системы призывают женщин, когда "выдыхаются после бурного роста и достигают в своем развитии поздней, терминальной стадии". Он считает, что матриархальная демократия меняет на западе либеральную демократию, феминизм становится более массовым.

"Дамский популизм стал, пожалуй, самой эффективной доктриной для тех, кто стремится к политическим вершинам. Все признаки очередного "заката" Европы (вернее, Еврамерики) налицо", — считает Сурков.

Рассуждая о развернутой на западе кампании против домогательств, помощник президента отмечает, что это только начало. "Следующим этапом будет требование женщин поменяться ролями — "теперь приставать будем мы!" Должен же кто-то проявлять инициативу, секс, кажется, никто не отменял. Лучше уж так, чем никак", — написал помощник президента.

Он также обращает внимание, что женщины теперь отвечают за самые различные и достаточно серьезные проблемные вопросы, среди которых Brexit и миграционный кризис.

Однако, как отмечает Сурков, последнее слово все равно будет за мужчинами, которые "вернутся с новым миром, с новыми игрушками для всех".

При этом, по его мнению, Россию феминизм затронул незначительно. "Богоспасаемое отечество наше пока что затронуто феминизмом совсем незначительно. Никакого особенного обострения половых отношений не наблюдается. Мы опять то ли отстаем от всех, то ли, наоборот, всех опережаем. Эта неопределенность подсказывает нам единственно возможную стратегию поведения на случай восстания женщин. Стратегию Кунктатора и Барклая — медлить и уклоняться. Не принимать навязываемый бой. И еще – любить", — написал он.