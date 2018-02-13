RT и гостелерадио Палестины подписали меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян и генеральный куратор официальных органов Палестины министр Ахмад Ассаф подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба телеканала.

При подписании присутствовал президента Палестины Махмуд Аббас, который находится в России с официальным визитом.

Телеканал отметил, что меморандум предусматривает обмен контентом, совместные проекты, участие в ключевых мероприятиях двух стран, обмен опытом и сотрудничество по другим направлениям.

"Для нас большая честь и большая радость подписать это соглашение и вообще иметь такие близкие отношения с Палестиной. Мы знаем, что наш канал там смотрят, мы стараемся делать его честным, актуальным, правдивым и справедливым….Мы рады сообщить, что теперь подписано соглашение, и мы сможем еще активнее сотрудничать с палестинским телевидением", — приводит пресс-служба слова Симоньян.

Ассаф в свою очередь подчеркнул, что Палестина стремится сотрудничать со всеми крупными новостными каналами, к которым относится и RT.

RT Arabic выходит в эфир с 2007 года. Канал — рекордсмен по числу подписчиков в Facebook среди арабоязычных версий международных СМИ. За его эфирами в соцсети следят 13 миллионов человек.

В 2017 году сразу несколько крупных телеканалов ближневосточных государств начали транслировать контент RT Arabic в своем эфире. Всего его передачи на регулярной основе показывают 22 телеканала из десяти стран арабского региона.