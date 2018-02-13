КПРФ предлагает обязать крупные компании брать на работу выпускников вузов

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставлять компаниям с численностью более 250 работников квоту в размере 2% для трудоустройства молодых специалистов — выпускников средних специальных и высших учебных заведений, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Как отмечают авторы в пояснительной записке к документу, в трудовом законодательстве РФ отсутствуют прямые нормы, обязывающие правительство, государственные органы исполнительной власти и субъектов обеспечивать гарантию трудоустройства на первое рабочее место молодых специалистов до 25 лет после получения диплома о высшем или среднем профессиональном образовании. В связи с этим депутаты предлагают ввести новую статью в Трудовом кодексе РФ.

"Работодателям, численность работников которых превышает 250 человек, законодательным актом субъекта Российской Федерации устанавливается квота в размере 2% от общей численности работников для приема на работу молодых специалистов, окончивших государственные или муниципальные средние профессиональные и высшие образовательные организации по очной форме обучения в возрасте до 25 лет, и для которых работа в соответствии с полученной специальностью и квалификацией в данной организации будет первой в его трудовой деятельности", — говорится в проекте закона.

По мнению депутатов, предложенная инициатива позволит организовать работу по реализации программы по максимальному обеспечению трудоустройства на первое рабочее место молодых специалистов и "применению их сил и знаний на пользу стране, обществу и семье".