В Чечне подготовили законопроект о наказании за искажение правды о ВОВ

ГРОЗНЫЙ, 13 фев – РИА Новости. Парламент Чечни рассмотрит в четверг проект закона об уголовном наказании лиц, намеренно искажающих правду о Великой Отечественной войне, документ подготовлен депутатами республиканского заксобрания, сообщила пресс-служба регионального парламента.

В начале февраля глава Чечни Рамзан Кадыров предложил уголовно наказывать тех, кто "искажает правду" о Великой Отечественной войне. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил РИА Новости, что в Госдуме готовы обсудить предложение Кадырова, когда соответствующий законопроект поступит на рассмотрение нижней палаты парламента.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил РИА Новости, что "парламент Чечни намерен внести в Госдуму РФ инициативу о введении уголовной ответственности в отношении тех, кто намеренно искажает правду о Великой Отечественной войне".

"На заседании Совета парламента во вторник был рассмотрен проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", подготовленный парламентом по инициативе главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Указанный проект предлагает внести в федеральное законодательство изменения, устанавливающие уголовную ответственность за совершение действий, оскорбляющих чувства ветеранов и память погибших в Великой Отечественной войне, искажающих историю ВОВ и отрицающих решающий вклад СССР и его многонационального народа в победу во Второй мировой войне", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, законопроект будет рассмотрен на очередном пленарном заседании, которое состоится в ближайший четверг.