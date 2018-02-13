Опрос показал, как бизнес-сообщество оценивает онлайн-образование в России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бизнес-сообщество с оптимизмом оценивает перспективы онлайн-образования в РФ, а преподаватели и руководители образовательных организаций пока относятся к такой форме обучения с осторожностью, свидетельствуют данные опроса, результаты которого РИА Новости сообщил информационный оператор проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" НИТУ МИСиС.

Социологическое исследование проводилось по инициативе Минобрнауки России в ноябре-декабре 2017 года с целью анализа общественного мнения населения относительно онлайн-обучения. В опросе участвовали студенты, руководители и преподаватели учебных заведений, а также руководители и HR-директора коммерческих организаций из 15 городов страны с населением не менее 500 тысяч человек. Исследование включало проведение 1055 интервью с представителями целевых аудиторий и четырех групповых интервью с фокус-группами.

"Большинство опрошенных (51,8%) относится к идее получения онлайн-образования "в чем-то положительно, в чем-то отрицательно". При этом бизнес-сообщество, по большей части, к этой идее относится "в основном положительно" – этот ответ выбрали 45,6% руководителей и 50% HR-директоров", — говорится в сообщении.

Вместе с этим, согласно результатам исследования, среди руководителей учебных заведений число тех, кто относится к онлайн-обучению "в основном, положительно" составляет 40,9%. Еще столько же относятся к нему "в чем-то положительно, в чем-то отрицательно", а среди преподавателей их число составляет 23,7% и 56,1% соответственно. Примерно так же относятся к онлайн-обучению и сами студенты (27,3% и 56,7%).

Среди факторов привлекательности онлайн-обучения респонденты назвали повышение квалификации (55,3%), получение дополнительного профессионального образования или второго высшего (43,8%). У преподавателей вузов, помимо повышения квалификации, на втором месте стоит фактор удовлетворения интереса, познавательный досуг (36,4%).

"У нас огромная страна, разные регионы обладают разной доступностью. И для того, чтобы образование в регионах соответствовало требованиям современного общества, мы должны сделать его доступным. И один из способов – это предоставить студентам и преподавателям доступ к самому современному контенту, который есть на данный момент. На мой взгляд, именно эти принципы легли в основу национального приоритетного проекта "СЦОС в РФ", – приводятся в сообщении слова директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки России Александра Соболева.