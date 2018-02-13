В Госдуму внесли проект о несвоевременном выезде приглашенных мигрантов

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей для приглашающей стороны за необеспечение своевременного выезда из РФ приглашенного мигранта, следует из электронной базы данных Госдумы.
Согласно пояснительной записке к проекту, действующим законодательством не установлена ответственность должностных и юридических лиц, которые выступают как приглашающая сторона, за непринятие мер по соблюдению иностранцами цели въезда и сроков пребывания в России.
"Предлагаемое законопроектом установление ответственности приглашающей стороны будет способствовать повышению эффективности соблюдения иностранными гражданами, пребывающими на территории РФ, норм миграционного законодательства", — говорится в пояснительной записке.