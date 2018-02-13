Москвичи смогут бесплатно отправить "валентинки" на станциях метро и МЦК

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Московское метро совместно с "Почтой России" запустило специальный сервис по доставке "валентинок" ко Дню всех влюбленных.

Жители столицы вплоть до вечера среды смогут отправить бесплатные открытки любимым, рассказала журналистам замначальника московского метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Валентинку" близким можно отправить на 13 станциях метро и пяти станциях Московского центрального кольца (МЦК), обратившись на информационные стойки "Живое общение" на станциях. Всего для пассажиров заготовили две тысячи открыток.

В частности, сервис по доставке открыток работает на станциях метро "Курская", "Арбатская", "Пушкинская", "Парк Культуры" и "Комсомольская", а также на станциях МЦК "Лужники", "Площадь Гагарина" и "Деловой центр".

Помимо этого, для тех, кто еще не встретил свою любовь, на станции "Курская" и станции МЦК "Площадь Гагарина" установили специальную доску для знакомств, на которой можно оставить свою фотографию и номер телефона.

Сервис ко Дню святого Валентина московское метро запускает уже второй год, однако почтовая служба участвует в мероприятии в первый раз.

"Эта акция впервые проходит совместно с метрополитеном, чему мы несказанно рады, потому что предназначение как почты, так и метрополитена — объединять людей. Конечно же, в этот прекрасный праздник мы не смогли пройти мимо", — рассказала региональный управляющий "Почты России" по Москве Алла Бондаренко.

Она заверила, что все открытки, которые москвичи отправят во вторник через почтовые ящики в метро, уже на следующий день доставят по адресу. "Валентинки" тех людей, которые не успеют отправить их сегодня, найдут своих получателей в четверг. "Исключено, что открытки потеряются. Если адрес написан верно, то мы их обязательно доставим", — подчеркнула представитель "Почты России".