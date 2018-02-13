Число официально безработных россиян за неделю увеличилось почти на 1%

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных россиян за неделю увеличилась на 0,8% и составила 785,7 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

"С 31 января по 7 февраля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,8 % и составила 785 700 человек. Годом ранее этот показатель составлял 907 610 человек", — сообщили в Минтруде.

По данным ведомства, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 14 регионах, наибольшее снижение численности наблюдалось в Ленинградской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, республиках Дагестан, Тыва.

В 70 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Сахалинской, Калининградской, Астраханской, Курской областях, республиках Карелия, Татарстан, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе.

В министерстве также сообщили, что на 31 января суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 124 229 человек.

По оперативным данным, на 1 января 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 января 2017 года – 1,2 %).

Также на 7 февраля 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц.