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Общество

Глава МИД Бельгии отметил улучшение ситуации с ЛГБТ в Чечне

15:0213.02.2018
(обновлено: 15:04 13.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМинистр иностранных и европейских дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерс. Архивное фотоМинистр иностранных и европейских дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс отметил улучшение ситуации с представителями секс-меньшинств в Чечне, судя по данным из своих источников, и выразил мнение, что по этому вопросу две страны могут наладить положительное сотрудничество.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Москалькова попросила СК возбудить дело о преследовании геев в Чечне
"Мы прошлым летом как раз рассмотрели ситуацию с ЛГБТ в Чечне, и, насколько мы получаем из своих источников информацию, мы видим, что ситуация улучшилась благодаря усилиям, которые были предприняты РФ. Думаю, это тот элемент, по которому мы можем наладить положительное сотрудничество", — заявил Рейндерс на пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации, появился в начале апреля в "Новой газете". Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Преследование геев в Чечне придумали правозащитники, считает Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля прошлого года в ходе приема в Кремле заверил президента РФ Владимира Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер. Люди, о которых в них сообщается, в результате оказываются живы и здоровы, заявил Кадыров. После этого журналисты, которых Кадыров обвинил в провокации, сами обвинили главу Чечни в том, что он солгал президенту.

Впоследствии пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет оснований не доверять информации, представленной Кадыровым.

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Общество
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Михаил Старицкий
Русских не волнует не транспорт разваленный, не отсутствие дорог, не материальное положение, как ЛГБТ!!! они виноваты во всех бедах хотя самые талантливые люди Мира именно геи...
15:22
13.02.2018
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Le Fou
какой противный
15:12
13.02.2018
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Алексей С.
Конечно улучшилась. "Нет человека, нет проблемы"
15:07
13.02.2018
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Сергей Смирнов
Что несет...А она была..ситуация... в Чечне с радужными?
15:06
13.02.2018
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Гражданин А
Вправили мозги кому надо - вот ситуация и улучшилась. Просто в Чечне мозгоправ правильный, а не как в 404.
15:05
13.02.2018
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