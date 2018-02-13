Глава МИД Бельгии отметил улучшение ситуации с ЛГБТ в Чечне

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс отметил улучшение ситуации с представителями секс-меньшинств в Чечне, судя по данным из своих источников, и выразил мнение, что по этому вопросу две страны могут наладить положительное сотрудничество.

"Мы прошлым летом как раз рассмотрели ситуацию с ЛГБТ в Чечне, и, насколько мы получаем из своих источников информацию, мы видим, что ситуация улучшилась благодаря усилиям, которые были предприняты РФ. Думаю, это тот элемент, по которому мы можем наладить положительное сотрудничество", — заявил Рейндерс на пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации, появился в начале апреля в "Новой газете". Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля прошлого года в ходе приема в Кремле заверил президента РФ Владимира Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер. Люди, о которых в них сообщается, в результате оказываются живы и здоровы, заявил Кадыров. После этого журналисты, которых Кадыров обвинил в провокации, сами обвинили главу Чечни в том, что он солгал президенту.

Впоследствии пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет оснований не доверять информации, представленной Кадыровым.