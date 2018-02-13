Комитет ГД поддержал проект об уточнениях в миграционном учете иностранцев

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, вносящий уточнения в миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства.

Соответствующее решение было принято депутатами на заседании комитета во вторник.

Законопроект вносит изменения в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

Законодательная инициатива, в частности, предлагает уточнить понятия "место пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации" и "сторона, принимающая иностранного гражданина в Российской Федерации". По мнению ее авторов, это позволит устранить правовую неопределенность в вопросе о том, кто несет ответственность за неисполнение обязанности по постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания.

Проект разработан во исполнение постановления Конституционного суда Российской Федерации и направлен на устранение выявленных им недостатков нормативного правового регулирования.