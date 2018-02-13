Савиновских нужно идти до конца, если она не хочет менять пол, заявил юрист

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Если жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой изъяли детей, действительно не планирует смену пола и не имеет психологических отклонений, то ей следует бороться до конца, в какой-то момент суд поймет, что не прав, но процесс будет долгим, рассказал РИА Новости юрист Андрей Корянов.
"Если то, что говорит ее защитник и сама Юлия, правда, если у нее и мысли не было становиться мужчиной, тогда ей надо настаивать на своем перед судом до конца. Брать справки о хорошем психическом здоровье, получать отзывы друзей, работодателей, воспитателей детей и учителей. Бороться до конца, и суд вынесет справедливое решение. Главное, не сдаваться", — рассказал юрист.
Он отметил, что чем больше бумаг будет у женщины на руках, тем убедительней будут ее слова. Однако, если окажется, что эту мысль она озвучивала где-нибудь в интернете, пусть даже в шутку, то все может закончиться плохо.
Ранее женщина, у которой есть трое своих детей, на странице в соцсети Facebook написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Власти заявляли, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских опроверг наличие такого заболевания. Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки. Муж женщины заявлял, что у приемных детей в их семье было все необходимое.