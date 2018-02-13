Савиновских нужно идти до конца, если она не хочет менять пол, заявил юрист

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Если жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой изъяли детей, действительно не планирует смену пола и не имеет психологических отклонений, то ей следует бороться до конца, в какой-то момент суд поймет, что не прав, но процесс будет долгим, рассказал РИА Новости юрист Андрей Корянов.

Ранее адвокат жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских Алексей Бушмаков заявил, что Орджоникидзевский суд признал ее мужчиной и назвал запрет на однополые браки в России причиной изъятия у нее детей.

"Если то, что говорит ее защитник и сама Юлия, правда, если у нее и мысли не было становиться мужчиной, тогда ей надо настаивать на своем перед судом до конца. Брать справки о хорошем психическом здоровье, получать отзывы друзей, работодателей, воспитателей детей и учителей. Бороться до конца, и суд вынесет справедливое решение. Главное, не сдаваться", — рассказал юрист.

Он отметил, что чем больше бумаг будет у женщины на руках, тем убедительней будут ее слова. Однако, если окажется, что эту мысль она озвучивала где-нибудь в интернете, пусть даже в шутку, то все может закончиться плохо.

"Ей надо понимать, какой за ней бэкграунд. И очень внимательно вспомнить, где она и что говорила, что писала. Сейчас многие не думают, что они делают в сети. А зря. Потому вот такие последствия", — добавил Корянов.

Ранее женщина, у которой есть трое своих детей, на странице в соцсети Facebook написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Власти заявляли, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских опроверг наличие такого заболевания. Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки. Муж женщины заявлял, что у приемных детей в их семье было все необходимое.