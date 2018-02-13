В Москве запустят масштабный проект по организации досуга пенсионеров

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Первый в России масштабный проект по организации активного и интересного досуга для пенсионеров запустят в Москве в пилотном режиме в 2018 году, с 1 марта центры социального обслуживания начнут приём заявок граждан, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Желание активно заниматься образованием, культурой, спортом у старшего поколения с каждым годом не убавляется, а наоборот возрастает. Наши московские пенсионеры уже не хотят круглые сутки просиживать дома, они хотят вести активный образ жизни, общаться друг с другом. По этому поводу к нам был целый ряд обращений от общественных организаций, инициативных групп, которые работали над этим проектом", — сказал Собянин на президиуме правительства города.

Он отметил, что хотя сегодня в Москве и имеется достаточно много таких инициатив, и коммерческих, и социальных, они не соразмерны потребностям и желаниям, высказываемым пожилыми москвичами. В то же время коммерческие цены и расценки в области услуг, связанных с досугом населения, просто недоступны пенсионерам, а материальная база столичных центров социального обслуживания не приспособлена для такой массы людей и активностей, пояснил он.

"Поэтому мы решили создать самый масштабный, огромный, системный, интересный проект в области активного долголетия. Это чрезвычайно сложная задача. Для ее решения необходимо было задействовать все материальные и технические возможности города — образовательные, культурные, спортивные центры. Все, что есть в городе, необходимо развернуть в сторону этого проекта, конечно, без ущерба их основной деятельности", — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что такое внимание пожилым людям не должно стать формальной процедурой.

"Мы начинаем с пилотного проекта, из которого должна быть составлена полномасштабная программа. Надеюсь, что наши центры уже в марте начнут работу по приёму первых заявлений от граждан, чтобы понять масштаб задачи и все пожелания пожилых людей, и начинать формировать реальные группы для занятий", — отметил градоначальник.

"Занятия будут проходить в группах 1 или 2 раза в неделю. Для пенсионеров будут организованы спортивные, досуговых и развивающие занятия, не требующие специальной подготовки. У пилотного проекта пока нет названия, предполагается, что его выберут сами москвичи", — сказал он, добавив, что занятия будут бесплатными.

За последние 7 лет средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась на 3 года и превысила уже 77 лет. Сегодня в столице проживает свыше 3 миллионов жителей, перешагнувших пенсионный рубеж, из них 600 тысяч человек достигли 100-летнего возраста.