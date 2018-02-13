У Путина нет парадного портрета, в отличие от Обамы, заявил Песков

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина нет парадного портрета, и таких традиций в России не существует, в отличие от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, у нас не существует таких традиций", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у главы государства парадный портрет наподобие американских.

Портреты экс-первой четы США Барака Обамы и его супруги Мишель представили в понедельник в национальной портретной галерее в Вашингтоне, впервые в коллекцию вошли работы художников-афроамериканцев. Портрет 44-го президента США принадлежит кисти нью-йоркского художника Кьянде Уайли, портрет его супруги Мишель создала художница из Балтимора Эми Шералд.

Портреты выполнены в нетрадиционной для классического президентского портрета манере: Барак Обама сидит слегка наклонившись к зрителю со скрещенными на коленях руками на фоне стены из ярко-зеленых листьев с вкраплениями ярких цветов. Мишель Обама изображена на портрете сидящей в длинном платье с абстрактным геометрическим рисунком с открытой спиной и руками, — визитной карточкой экс-первой леди. Шералд традиционно для своих работ изобразила героиню в серой палитре, выбрав бледно-голубой фон. Оба портрета, хотя не отличаются особой реалистичностью в отношении изображения лиц героев, узнаваемы, и, очевидно, понравились изображенным на них экс-президенту и его супруге.