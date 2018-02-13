Власти Югры выделят миллион рублей матери погибшего в катастрофе Ан-148

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 фев — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа выделят 1 миллион рублей в качестве материальной помощи матери жителя Нижневартовска, который был среди пассажиров разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148, следует из распоряжения, опубликованного на сайте регионального правительства.

"Выплатить единовременную материальную помощь проживающей в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре матери погибшего в авиационной катастрофе самолета Ан-148… в размере 1 миллиона рублей", — говорится в документе.

Отмечается, что эти средства будут выделены из резервного фонда окружного правительства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

Ранее в правительстве Югры сообщали, что среди погибших пассажиров самолета есть житель Нижневартовска Александр Сергошко. В администрации города в свою очередь поясняли, что в последнее время он жил в Санкт-Петербурге, однако в Ханты-Мансийском автономном округе проживают его близкие родственники.