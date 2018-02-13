В Москве уволили учителя, запрещавшего выходить в туалет на уроке

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Из московского лицея №1975 уволили классного руководителя, разославшего родителям учеников памятку о недопустимости выходить в туалет на уроках. Об этом РИА Новости сообщила директор школы Валентина Сетежева.

По ее словам, в класс назначен новый руководитель. Сетежева подчеркнула, что лично принесла извинения родителям учеников, получивших эту "неправомерную памятку".

В памятке, о которой ранее написали многие СМИ, говорилось, что ученикам запрещается выходить во время урока в туалет, если у них нет медицинской справки, а также о том, что учителя не имеют права досрочно отпускать школьников с уроков без письменного согласия родителей. В школе по этому поводу провели служебную проверку.