МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Проблема возможной блокировки сервисов YouTube и Instagram из-за иска бизнесмена Олега Дерипаски не является вопросом Кремля, это компетенция Роскомнадзора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в соцсетях и СМИ появился ролик, в котором оппозиционер Алексей Навальный обвинил Дерипаску в противоречащих закону действиях. Представитель Дерипаски заявил РИА Новости, что обвинения Навального лживы, а бизнесмен намерен защищать свою честь и достоинство в судебном порядке. В Роскомнадзоре сообщили, что по решению суда принимают меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам, на которых была размещена информация из фильма Фонда по борьбе с коррупцией Навального.

Газета "Ведомости" 12 февраля сообщила, что из-за обеспечительных мер по иску Дерипаски в России могут быть заблокированы Instagram и YouTube.

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края принял определение о внесении в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и семи видеороликов на YouTube, следует из реестра Роскомнадзора. Определение было вынесено 9 февраля, у Instagram и YouTube по закону есть три рабочих дня, чтобы удалить информацию. Поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, то часть пользователей рунета может остаться без доступа к Instagram и YouTube.

"Пробуйте в течение третьего дня тоже обращаться в Роскомнадзор, потому что это их вопрос, это не наш вопрос", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли YouTube и Instagram быть заблокированы в России из-за обеспечительных мер по иску Дерипаски.