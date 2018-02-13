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Общество

Посетителей "Московской масленицы" научат готовить 35 видов блинов

12:2313.02.2018
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМасленица. Архивное фотоМасленица. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Москвичи, которые посетят кулинарные мастер-классы на фестивале "Московская Масленица", смогут научиться готовить 35 видов блинов и блинных блюд по старинным и современным рецептам, сообщили РИА Новости во вторник в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Празднование Широкой Масленицы в парке Таганская слобода в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"На познавательных мастер-классах гостям расскажут, как печь блины всевозможных видов: с припеком, "боярские", свекольные, "красные" на опаре, яснополянские и многие другие, а еще – научат готовить блинные пироги, торты и запеканки. Участие в мастер-классах – бесплатно для всех желающих", — говорится в сообщении.

Кулинарные школы откроются на Тверской площади, а также в Троицке и Зеленограде. В павильоне "Хлебный дом" на Тверской площади взрослых и детей научат готовить блины по старинным рецептам, например, по инструкциям из сборника Елены Молоховец или по рецепту из поваренной книги Софьи Андреевны Толстой.

"Занятия проводят мастера из кондитерской "Просто сказка". Они же адаптировали старинные рецепты под современные ингредиенты, так что необходимые продукты можно приобрести в любом супермаркете. В день на приготовление блинов в "Хлебном доме" уходит порядка 30 яиц, почти пять литров молока и столько же килограммов муки", — отмечают в оргкомитете.

Программа кулинарной школы в Троицке посвящена традиционным рецептам блинов из регионов России. География рецептов включает Ростовскую, Нижегородскую, Калининградскую, Орловскую и Самарскую области. В Зеленограде гости праздника смогут не только научиться готовить блины, но и узнать о поговорках и легендах, связанных с ними.

"В Зеленограде гостям "Московской Масленицы" показывают, как готовить 11 видов блинов и блинных блюд по старинным русским рецептам. Мастер-классы сопровождаются увлекательными мини-лекциями, повествующими об истории рецепта или кулинарных традициях старины", — рассказали в оргкомитете "Московских сезонов".

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