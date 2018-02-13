В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие "школьная медицина"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев (СР) заявил о необходимости подумать над законодательным закреплением понятия "школьная медицина".

"Имеет смысл подумать над включением в закон об образовании понятия норм минимальной необходимой физической активности детей, а также над законодательным закреплением понятия "школьная медицина", — заявил Газзаев в рамках парламентских слушаний по вопросам повышения активности детей.

По его словам, идея повышения детской физической активности должна найти отражение в правительственных и ведомственных документах, в том числе в стратегии продвижения здорового образа жизни до 2025 года. "Надо как можно скорее принять нормативно-правовую базу для эффективной модели школьной медицины. Стоит подумать над внедрением концепции активной школы в масштабах России", — заявил Газзаев.

По словам депутата, серьезное беспокойство вызывает и кадровый вопрос. Как пояснил Газзаев, необходимо также разработать новые требования к квалификации и подготовке учителей, тренеров и воспитателей, установить общие принципы и стандарты для специалистов, работающих с детьми по методике повышения физической активности.

Глава думского комитета Михаил Дегтярев в свою очередь отметил роль семьи в формировании детской физической активности.

"Мы с вами можем застроить всю страну культурно-оздоровительными комплексами, поставить везде турники, площадки, ввести необходимое количество часов в школах, принять ФЦП по развитию физической культуры среди детско-юношеской (группы — ред.), но если папа дома лежит на диване, пьет пиво и смотрит телевизор, то он является примером поведенческим для любого ребенка. Поэтому, конечно, тему, которую мы с вами взяли, будем рассматривать без отрыва от общей стратегии развития физической культуры", — подчеркнул Дегтярев.

В декабре 2017 года координатор партпроекта "Единой России" Дмитрий Морозов сообщил, что ЕР внесет в весеннюю сессию законопроект о школьной медицине. Он пояснил, что во всех образовательных учреждениях должен появиться специально подготовленный школьный врач, обученный принципам мониторинга состояния здоровья детей и максимально полной реабилитации детей-инвалидов. Кроме этого, отметил он, необходимо создать и систему подготовки кадров, а также разработать на федеральном уровне стандарт оснащения школьного медицинского кабинета.