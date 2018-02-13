В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие "школьная медицина"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев (СР) заявил о необходимости подумать над законодательным закреплением понятия "школьная медицина".
По его словам, идея повышения детской физической активности должна найти отражение в правительственных и ведомственных документах, в том числе в стратегии продвижения здорового образа жизни до 2025 года. "Надо как можно скорее принять нормативно-правовую базу для эффективной модели школьной медицины. Стоит подумать над внедрением концепции активной школы в масштабах России", — заявил Газзаев.
По словам депутата, серьезное беспокойство вызывает и кадровый вопрос. Как пояснил Газзаев, необходимо также разработать новые требования к квалификации и подготовке учителей, тренеров и воспитателей, установить общие принципы и стандарты для специалистов, работающих с детьми по методике повышения физической активности.
Глава думского комитета Михаил Дегтярев в свою очередь отметил роль семьи в формировании детской физической активности.
В декабре 2017 года координатор партпроекта "Единой России" Дмитрий Морозов сообщил, что ЕР внесет в весеннюю сессию законопроект о школьной медицине. Он пояснил, что во всех образовательных учреждениях должен появиться специально подготовленный школьный врач, обученный принципам мониторинга состояния здоровья детей и максимально полной реабилитации детей-инвалидов. Кроме этого, отметил он, необходимо создать и систему подготовки кадров, а также разработать на федеральном уровне стандарт оснащения школьного медицинского кабинета.