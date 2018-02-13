Кириенко рассказал о целях форума "Наставник"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Всероссийский форум "Наставник" призван возродить институт наставничества в стране, а система работы по поддержке наставничества должна стать постоянной, такая задача поставлена главой российского государства Владимиром Путиным, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии форума в Москве.

Первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества "Наставник — 2018", проходит с 13 по 15 февраля и объединяет несколько тысяч человек, вовлеченных в практики наставничества: действующих наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

"У меня есть поручение президента нашей страны Владимира Путина сказать приветственные слова для всех участников форума, потому что сама идея и задача по возрождению системы наставничества в нашей стране — это прямое поручение нашего президента. Вы знаете, его слова — он не раз говорил о том, что каждый человек талантлив, а задача государства, общества заключается в том, чтобы помочь каждому человеку как можно раньше понять, в чем этот талант, и создать все необходимые условия для того, чтобы этот талант был реализован, чтоб человек мог развиваться, самореализовываться на благо всей страны и всего общества", — сказал Кириенко.

Он отметил важность передачи знаний, навыков и опыта от человека к человеку и выразил благодарность наставникам, которые присутствовали в зале. По словам Кириенко, самому старшему из наставников, участвующих в форуме, — 101 год.

"Сегодня первый форум, и меня радует количество людей, которые в нем участвуют, тысячи заявок, поступившие на конкурс, который объявило Агентство стратегических инициатив, и переполненный зал… Наша задача – возродить ту уникальную систему наставничества, которая, надо отдать должное, была сформирована нашими предшественниками в советские годы. Уверен, что этот конкурс… и этот форум, и вся система работы по поддержке наставничества должны стать постоянными и будут приносить огромный результат для тысяч и тысяч мальчишек и девчонок, которые без вашей помощи не смогут найти себя в этой жизни", — обратился Кириенко к участникам форума.