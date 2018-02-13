В Москве 385 тысяч человек воспользовались социальным такси в 2017 году

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Социальным такси в 2017 году воспользовались более 385 тысяч человек, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгорстранс".
По словам директора по коммерческой деятельности ГУП "Мосгортранс" Евгения Жигунова, социальное такси является одной из самых востребованных городских услуг для жителей с ограниченными возможностями здоровья.
"Наш парк насчитывает более 130 единиц техники ‒ автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей. Транспорт обладает всем необходимым для комфортного проезда, а водители проходят специальную подготовку", – сказал Жигунов.
Отмечается, что социальные такси оснащены специальными подъемниками и креплениями для инвалидных кресел. Оплатить поездку можно с помощью социальной карты москвича.