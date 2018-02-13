В Москве появился новый кабельный коллектор "Ново-Кузьминки"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Энергетики комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы ввели в эксплуатацию новый кабельный коллектор "Ново-Кузьминки", сообщили в пресс-службе комплекса во вторник.
Коллектор проходит под Волжским бульваром, который расположен в границах особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Кузьминки – Люблино" и решает вопросы присоединения электрической нагрузки, не нарушая парковую зону.
"Благодаря этому объекту будут запитаны электричеством Ледовый дворец и близлежащий жилой комплекс. В коллекторе уже проходит укладка высоковольтных кабельных линий и поданы новые заявки. Так что москвичи-новоселы рядом стоящих новостроек будут обеспечены электричеством, телефонной связью и высокоскоростным интернетом", — подчеркивают в пресс-службе.
Таким образом, протяженность сети кабельных коллекторов в Москве увеличится на 1 километр 587 метров и составит более 770 километров.