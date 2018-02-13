В Москве появился новый кабельный коллектор "Ново-Кузьминки"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Энергетики комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы ввели в эксплуатацию новый кабельный коллектор "Ново-Кузьминки", сообщили в пресс-службе комплекса во вторник.

"Глубина залегания коллекторного тоннеля составила 9-11 метров, что помогло избежать зоны влияния уже существующих в этом месте коммуникаций и уйти от дополнительных затрат в связи с их перекладкой. По многочисленным просьбам местных жителей пришлось менять изначальное расположение трассы", — говорится в сообщении.

Коллектор проходит под Волжским бульваром, который расположен в границах особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Кузьминки – Люблино" и решает вопросы присоединения электрической нагрузки, не нарушая парковую зону.

"Благодаря этому объекту будут запитаны электричеством Ледовый дворец и близлежащий жилой комплекс. В коллекторе уже проходит укладка высоковольтных кабельных линий и поданы новые заявки. Так что москвичи-новоселы рядом стоящих новостроек будут обеспечены электричеством, телефонной связью и высокоскоростным интернетом", — подчеркивают в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, в рамках программы импортозамещения специалисты ГУП "Москоллектор" в Ново-Кузьминках впервые применили российские инъекционные составы для гидроизоляции тела коллектора.

Таким образом, протяженность сети кабельных коллекторов в Москве увеличится на 1 километр 587 метров и составит более 770 километров.