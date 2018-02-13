Роскомнадзор потребовал у сайтов удалить пиратские копии фильма "Скиф"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Роскомнадзор направил 151 интернет-ресурсу требования об удалении пиратских копий фильма "Скиф" режиссера Рустама Мосафира, со 120 сайтов копии уже удалены, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что операторы связи осуществляют блокировку восьми интернет-ресурсов, не прекративших доступ к пиратским копиям фильма.
В 2017 году в Роскомнадзор поступило более 1,2 тысячи определений Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в интернете. Наибольшее количество определений касалось защиты прав на кинематографическую продукцию.
В частности, Роскомнадзор принимал меры по ограничению доступа к пиратским сайтам с премьерными отечественными кинофильмами "Аритмия", "Легенда о Коловрате", "Притяжение", "Время первых", "Большой", "Крым", "Салют-7", "Гоголь", "Движение вверх", а также к американскому фильму "Интервью с Путиным" и популярным сериалам "Игра престолов" и "Твин Пикс".