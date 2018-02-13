Роскомнадзор потребовал у сайтов удалить пиратские копии фильма "Скиф"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Роскомнадзор направил 151 интернет-ресурсу требования об удалении пиратских копий фильма "Скиф" режиссера Рустама Мосафира, со 120 сайтов копии уже удалены, сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор в рамках "антипиратского" законодательства продолжает принимать меры защиты интеллектуальной собственности отечественных производителей кино. На основании определений Мосгорсуда Роскомнадзором в адрес 151 интернет-ресурса направлены требования об удалении пиратских копий фильма "Скиф". В настоящий момент пиратские копии фильмов удалены со 120 ресурсов, ожидается удаление еще с 23 сайтов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы связи осуществляют блокировку восьми интернет-ресурсов, не прекративших доступ к пиратским копиям фильма.

В 2017 году в Роскомнадзор поступило более 1,2 тысячи определений Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в интернете. Наибольшее количество определений касалось защиты прав на кинематографическую продукцию.

В частности, Роскомнадзор принимал меры по ограничению доступа к пиратским сайтам с премьерными отечественными кинофильмами "Аритмия", "Легенда о Коловрате", "Притяжение", "Время первых", "Большой", "Крым", "Салют-7", "Гоголь", "Движение вверх", а также к американскому фильму "Интервью с Путиным" и популярным сериалам "Игра престолов" и "Твин Пикс".