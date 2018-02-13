На Колыме закупили дизельные электростанции для безопасности поселков

МАГАДАН, 13 фев — РИА Новости. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный во вторник передал резервные дизельные электростанции (ДЭЗ), закупленные на случай аварий в ЖКХ, коммунальщикам нескольких населенных пунктов региона, сообщает правительство Колымы.

Закупку ДЭС в рамках реализации государственной программы Магаданской области "Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 2014 – 2020 года" ведет областное министерство строительства, ЖКХ и энергетики. В 2014-2015 годах были закуплены восемь ДЭС на общую сумму 58,8 миллиона рублей. В 2017 году приобрели еще 11 ДЭС на сумму 13,4 миллиона рублей.

"Сегодня губернатор передал девять из них (ДЭЗ) в муниципалитеты. Три резервные дизельэлектростанции направлены для Магадана, три – для Хасынского округа, три – для отдаленных сел Северо-Эвенского округа. В самые холодные месяцы температура во внутренних районах Магаданской области опускается ниже 50 градусов. В таких условиях крайне важно добиться бесперебойной работы всех коммунальных предприятий. Колымчане добиваются этого, подключая резервные дизельэлектростанции на случай аварий или поломок", — говорится в сообщении.

Поясняется, что часть новых резервных ДЭС направят в отдаленные села, которые не подключены к линиям электропередачи, такие как Тополовка и Гижига в Северо-Эвенском округе, и все электричество там производят дизельгенераторы. От их работы полностью зависит, есть ли свет и тепло в домах жителей.

"Все наши коммунальные объекты нуждаются в резервных источниках энергоснабжения. В наших условиях мы должны иметь стопроцентную уверенность в том, что в случае любой аварии резервные источники будут поддерживать работу котельных и водозаборов. Особенно это важно для отдаленных населенных пунктов или изолированных от линий электропередачи, таких как Талая. Туда совсем недавно мы передали новую, более мощную ДЭС", — цитирует Печеного официальный сайт правительства Колымы.