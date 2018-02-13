В Москве 20 миллионов пассажиров воспользовались автобусами без турникетов

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Около 20 миллионов пассажиров в Москве воспользовались автобусами без турникетов за первые месяцы работы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Автобусы с бестурникетной системой оплаты проезда перевезли 20 миллионов пассажиров в январе. Турникеты в начале года демонтировали на 73 маршрутах наземного транспорта", — говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. Заходить в такие автобусы можно через любые двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов. "Эта система делает посадку быстрее и удобнее, а также позволяет сократить время в пути в среднем от пяти до 15 минут", — сказал он.

Добавляется, что турникеты отменили в более чем 1,1 тысячи автобусов.

"Мы надеемся на ответственное отношение москвичей и напоминаем о необходимости оплачивать проезд. Эти средства позволяют нам обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему", — добавил Ликсутов.